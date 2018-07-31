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31.07.18 / 21:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Доступная налоговая тайна и санкции ЕС. Итоги вторника

ФНС решила публиковать данные налогоплательщиков, ранее относившиеся к налоговой тайне. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин перестановками в правительстве. Евросоюз ввел санкции против строивших крымский мост компаний. В июне средняя ставка ипотеки снизилась до 9,48%. Большинство крупных компаний России решили повысить цены из-за увеличения НДС. 

Коллаж АБН

ФНС начнет публиковать относившуюся к налоговой тайне информацию. Они станут доступны на сайте ведомства с 1 августа.

Дворкович объяснил рост цен на бензин перестановками в правительстве. По его словам, рост объясняется отсутствием должного управления системой сдержек и противовесов в период «пересменки в правительстве».

ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста. Евросоюз считает, что строительство моста подрывает суверенитет Украины.

Средняя ставка по ипотекам снизилась до 9,48% в июне. Всего банки выдали 120,5 тыс. кредитов.

Большинство российских компаний решили поднять цены из-за повышения НДС. О повышении цен задумались 80% крупных компаний.

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