Мосбиржа объяснила временную остановку торгов сбоем на серверах Торги останавливали на час

Торги на валютном рынке Московской бирже в понедельник вечером были приостановлены из-за сбоя на серверах доступа торговой системы. Об этом на бирже сообщили в понедельник.

Биржа приняла решение остановить торги из-за нарушения штатной работы серверов, обслуживающих часть участников валютного рынка, передает РБК. Торги были остановлены в течение часа.

Напомним, накануне Московская биржа закрылась на повышении индексов. По фиксингу на 18:50 по московскому времени индекс РТС вырос на 0,93% и составил 1162,42 пункта, а индекс Мосбиржи увеличился на 0,13% до 2295,72 пунктов.