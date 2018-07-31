Россельхознадзор не пустил в Петербург 19 т белорусских цыплят-бройлеров Их отправили обратно

Региональное управление Россельхознадзор не пустило в Петербург 19 т белорусских цыплят-бройлеров. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Причина задержки – различие в наименовании предприятия-производителя на маркировке товара и в ветеринарном сертификате, передает Neva.Today. Продукцию отправили обратно к производителю.

Напомним, ранее Беларусь запретила ввозить птицу из трех российских регионов. Это Самарская, Пензенская и Курская области. Запрет ввели из-за регистрации случаев заболевания у птиц. Они заболели высокопатогенным гриппом.