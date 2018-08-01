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01.08.18 / 11:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $74 за баррель

Нефть Brent стоит $73,89, WTI - $68,32

газпром нефтьВ среду цены на нефть снова снижаются. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Цена нефти марки Brent с поставкой по октябрьским фьючерсам снизилась на 0,433% и составила $74,71. Баррель нефти WTI с поставкой в сентябре подешевел на 0,644% и стоит $68,32.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что накануне торги стартовали с отметки $75,5 за баррель марки Brent, в первой половине дня цены держались устойчиво и даже приподнялись после обеда до $75,6, однако этот уровень стал разворотным, и до конца дня цены только снижались, опустившись к его окончанию до $74,2. На снижение цен на нефть повлиял отчет Американского института нефти, который сообщил о недельном росте запасов нефти на 5,6 млн баррелей после их снижения на 3,2 млн неделей ранее.

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