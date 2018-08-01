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01.08.18 / 17:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин сообщил об ответственности самозанятых за свои пенсии

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил об ответственности самозанятых за свои пенсии. Такое заявление он сделал в среду.

Глава ведомства отметил, что каждому россиянину гарантирована минимальная социальная пенсия вне зависимости от внесенных им страховых платежей. В настоящий момент правительство рассматривает возможность освобождение самозанятых от страховых платежей, передает РБК слова Орешкина. При этом, самозанятые должны будут принять на себя полный риск по размеру собственной пенсии.

Отметим, Минфин разрабатывает новый налоговый режим – налог на профессиональный доход. Ведомство предполагает, что в 2019 году новый режим заработает в четырех пилотных регионах. Затем его распространят на всю страну. Самозанятые смогут оплачивать налог не более 6% через приложение.

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