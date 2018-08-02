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02.08.18 / 15:24 Новости / Россия и мир

Иркутские байкеры собрали 1 млн рублей на очистку берегов Байкала

Heineken выпустила лимитированную линейку пива для сбора средств

Ассоциация байкеров «Черные медведи» при поддержке компании Heineken собрала более 1 млн рублей на очистку берегов Байкала. Об этом в Heineken сообщили в среду.

Для сбора средств в Иркутской области выпустили лимитированную линейку пива «Три медведя» объемом 1,4 л. Один рубль с каждой покупки направляли в фонд «Чистые берега». Инициатива по очистке берегов принадлежит «Черным медведям». Байкеры организовали патруль вокруг берегов озера, призывая местных жителей и туристов не оставлять после себя мусор. Позже они объединились с Heineken для совместной деятельности.

Отметим, проект «Чистые берега Байкала» существует с 2007 года. Его создали по инициативе Heineken, чтобы повысить экологическую грамотность местного населения и сформировать у туристов ответственное отношение к природе. Добавим также, мотоклуб «Черные медведи» существует с 1993 года в девяти регионах России. Ассоциация проводит мотофестивали, шоу, соревнования, а также участвует в социально-экологической деятельности.

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