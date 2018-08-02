Продажи Lada выросли почти на 20% в 2018 году За семь месяцев продали почти 200 тыс. автомобилей

За семь месяцев 2018 года продажи автомобилей Lada выросли на 19,5 год к году. Об этом в «Автовазе» сообщил в четверг.

За указанный период в России продали почти 200 тыс. автомобилей Lada, а в июле – 29,3 тыс. машин. Самой популярной моделью по итогам прошедшего месяца осталась Lada Vesta. Также лидером продаж стали Lada Granta и Lada Largus.

Отметим, Lada – один из брендов, который производит группа «Автоваз». Наряду с Ladaтоваз» производит также Renault, Nissan, Datsun. Бренд Lada в настоящее время представляют более 20 моделей в сегментах B, B+, SUV и LCV. . Lada занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.