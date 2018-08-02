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02.08.18 / 14:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Подрядчик начал ремонт Северного транспортного отсека в Токсовском тоннеле КАД

После окончания работ в Южном отсеке

Фото ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Компания-подрядчик «Карст» начал ремонт Северного транспортного отсека в Токсовском тоннеле на КАД. Об этом в четверг сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

В настоящий момент движение транспорта возможно только по Южному транспортному отсеку тоннеля по одной полосе в каждом направлении. Полностью ремонт должен закончиться в декабре текущего года, уточнили в организации.

Отметим, ремонт тоннеля начался в июне прошлого года. Ранее подрядчик отремонтировал Южный отсек. Из-за работ схему движения по тоннелю регулярно меняют. В частности, «Упродор Северо-Запад» вводил реверсивное движение и закрывал полосы движения.

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