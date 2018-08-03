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03.08.18 / 16:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Дорожники отремонтируют 118 км КАД

От развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе

Фото АБН

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило к ремонту Кольцевой автодороги в Петербурге. До конца дорожно-ремонтного сезона планируется отремонтировать 118 км КАД, сообщили в управлении в пятницу.

Подрядчики уже приступили к работам на некоторых участках. С начала августа развернутся работы и во всех остальных зонах. Ремонту подлежит дорога от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе.

Напомним, в июне ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также начало ремонт северного участка КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. В настоящее время полностью перекрыли проезд по участку внешнего кольца от Выборгского шоссе до ЗСД. Движение доступно по внутреннему кольцу, по одной полосе в каждом направлении. При этом действует ограничение скорости до 50 км/ч.

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