Дорожники отремонтируют 118 км КАД От развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило к ремонту Кольцевой автодороги в Петербурге. До конца дорожно-ремонтного сезона планируется отремонтировать 118 км КАД, сообщили в управлении в пятницу.

Подрядчики уже приступили к работам на некоторых участках. С начала августа развернутся работы и во всех остальных зонах. Ремонту подлежит дорога от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе.

Напомним, в июне ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также начало ремонт северного участка КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. В настоящее время полностью перекрыли проезд по участку внешнего кольца от Выборгского шоссе до ЗСД. Движение доступно по внутреннему кольцу, по одной полосе в каждом направлении. При этом действует ограничение скорости до 50 км/ч.