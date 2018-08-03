ФНС сообщил о снижении нагрузки на самозанятых при принятии нового налогового режима

Замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин сообщил о снижении нагрузки на самозанятых при принятии нового налогового режима. Такое заявление он сделал в пятницу.
Называть специальный налоговый режим новым налогов не верно, передает «Интерфакс» слова Сатина. он отметил, новая схема упростит работу многим гражданам. Сатин заявил, что самозанятые при реализации услуг и товаров физическим лицам будут оплачивать только налог в 4%. Самозанятые освободятся от подачи какой-либо отчетности и уплаты страховых платежей, кроме в фонд ОМС.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил проведение тестовой работы нового налогового режима для самозанятых. Эксперимент должны провести в четырех российских регионах. Он начнется с 1 января 2019 года. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что самозанятые должны будут взять на себя ответственность за свою пенсию при реализации закона.
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