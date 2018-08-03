Путин подписал закон о создании российских офшоров На двух островах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российских офшорных зон. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Речь идет о создании особых зон с льготными условиями для иностранных компаний. Зоны создадут на островах русский и Октябрьский. Они находятся в Приморском крае и калининградской области соответственно.

Напомним, инициаторы законопроекта – сенаторы и депутаты Калининградской области и Приморья. Госдума приняла законопроект 26 июля. Совет Федерации одобрил его 28 июля. Зоны должны начать работать осенью текущего года.