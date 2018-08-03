В Петербурге за I полугодие 2018 года введено в эксплуатацию 30% жилья от годовой нормы Это 961 тыс. кв.м жилья

В Петербурге за I полугодие текущего года введено в эксплуатацию 30% жилья от годовой нормы. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству города.

Всего введено 961 тыс. кв.м жилья. Из них 42 объекта – это жилые дома на 17,8 тыс. квартир, а 637 объектов – индивидуальное строительство. Больше всего зданий ввели в эксплуатацию в Приморском районе – 51 дом на 261 тыс. кв.м. Затем идут Калининский и Красносельский районы. Они ввели четыре дома на 134 тыс. кв.м и шесть домов 118,3 тыс. кв.м соответственно.

Напомним, ранее Knight Frank St Petersburg заявил, что в Петербурге рекордный объем строительства жилья. По данным организации, на стадии строительства находится 7,5 млн кв. метров жилья. Это на 24% больше прошлого рекорда. Он был зафиксирован в 2008 году.