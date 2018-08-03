Все новости

03.08.18 / 19:51 Новости / Россия и мир

В Петербурге за I полугодие 2018 года введено в эксплуатацию 30% жилья от годовой нормы

Это 961 тыс. кв.м жилья

В Петербурге за I полугодие текущего года введено в эксплуатацию 30% жилья от годовой нормы. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству города.

Всего введено 961 тыс. кв.м жилья. Из них 42 объекта – это жилые дома на 17,8 тыс. квартир, а 637 объектов – индивидуальное строительство. Больше всего зданий ввели в эксплуатацию в Приморском районе – 51 дом на 261 тыс. кв.м. Затем идут Калининский и Красносельский районы. Они ввели четыре дома на 134 тыс. кв.м и шесть домов 118,3 тыс. кв.м соответственно.

Напомним, ранее Knight Frank St Petersburg заявил, что в Петербурге рекордный объем строительства жилья. По данным организации, на стадии строительства находится 7,5 млн кв. метров жилья. Это на 24% больше прошлого рекорда. Он был зафиксирован в 2008 году.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.