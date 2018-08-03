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03.08.18 / 21:33 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС внесла в «черную книгу» петербургский закон о ГУПах

Закон идет вразрез с национальным планом

Тарифный кодекс

Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в «черную книгу» петербургский закон о ГУПах. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении ведомства.

Речь идет о списке лучших и худших региональных актов и действий. В них попали действия губернатора и Законодательного собрания Петербурга по необоснованному препятствию реализации хозяйственной деятельности на конкурентных рынках.

Руководитель управления Вадим Владимиров отметил, что в Петербурге слишком большое количество ГУПов и ГУ. По его мнению, эта проблема требует неотложных действий для реализации национального плана по развитию конкуренции.

Напомним, антимонопольная служба решила, что статья 7-1 Закона о ГУПах является нарушением в 2011 году. С того же времени ведомства начали вести судебную тяжбу. В апреле текущего года УФАС по Петербургу предостерегало власти города от принятия поправок в закон о ГУПах. Поправки наделяли ГУП «ГУИОН» исключительными правами.

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