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04.08.18 / 18:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Поезд «Аллегро» Петербург – Хельсинки идет с часовым опозданием

Из-за упавшего на пути дерева

Поезд «Аллегро» №785 сообщением Петербург – Хельсинки прибудет в столицу Финляндии с часовым опозданием. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В ОЖД уточнили, что поезд был задержан около 15:55 на перегоне Левашово – Белоостров. Причина – упавшее на пути дерево из-за усиления ветра. В результате задержка поезда составит около часа 10 минут.

Добавим, в субботу РЖД запустили между Петербургом и Псковом скоростные поезда «Ласточки». Поезда будут отправляться ежедневно около 7 утра из Петербурга, и в 6 утра из Пскова. Время в пути составит 3,5 часа. В монополии сообщили, что после улучшения инфраструктуры время в пути сократится до трех часов.

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