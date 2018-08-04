Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст «глобальную экосистему» для криптовалюты Партнером проекта уже стал Microsoft

Оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE) собирается запустить «глобальную экосистему» для цифровых активов Bakkt, которая позволит пользователям совершать различные операции с помощью криптовалюты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ICE.

С помощью платформы пользователи смогут покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы. Партнерами проекта уже стали Microsoft, Starbucks, BCG и другие. В частности, Bakkt будет использовать облачные технологии Microsoft.

На первом этапе Bakkt позволит тратить и обменивать биткоины на другие валюты. Ожидается, что платформу запустят в ближайшие недели.

Напомним, в конце прошлого года первые торги фьючерсными контрактами на биткоин начала Чикагская биржа опционов (CBOE). Торги стартовали с $15 тыс., цена фьючерсов росла в ходе торгов.