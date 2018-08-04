Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст «глобальную экосистему» для криптовалюты

Оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE) собирается запустить «глобальную экосистему» для цифровых активов Bakkt, которая позволит пользователям совершать различные операции с помощью криптовалюты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ICE.
С помощью платформы пользователи смогут покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы. Партнерами проекта уже стали Microsoft, Starbucks, BCG и другие. В частности, Bakkt будет использовать облачные технологии Microsoft.
На первом этапе Bakkt позволит тратить и обменивать биткоины на другие валюты. Ожидается, что платформу запустят в ближайшие недели.
Напомним, в конце прошлого года первые торги фьючерсными контрактами на биткоин начала Чикагская биржа опционов (CBOE). Торги стартовали с $15 тыс., цена фьючерсов росла в ходе торгов.
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