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04.08.18 / 10:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Художник восстановил граффити с оранжевым ленивцем у «Приморской»

И упрекнул коммунальные службы

Фото со страницы Константина Брилевского «ВКонтакте»

Художник Константин Брилевский восстановил граффити с оранжевым ленивцем на трансформаторной будке возле станции метро «Приморская» в Петербурге после того, как рисунок закрасили коммунальные службы. Об этом он сообщил в соцсетях накануне.

Художник отметил, что до того, как граффити закрасили, оно просуществовало три недели. По словам Брилевского, он слышал только положительные отзывы на свою работу.

На новом рисунке художник оставил послание коммунальным службам. Он призвал их обратить внимание на более серьезные проблемы, чем граффити, например, мусор на пляже.

Напомним, рисунок с оранжевым ленивцем появился на трансформаторной будке возле «Приморской» в июле. Ленивец — персонаж проекта «Свободный от забот».

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