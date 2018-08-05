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05.08.18 / 11:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Минтранс ввел новые тарифы на парковку в Петербурге

Цена будет зависеть от загруженности парковки

Коллаж АБН

Министерство транспорта России ввело новые тарифы на парковку в Петербурге. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства в субботу.

Согласно документу, стоимость парковки будет начислять в зависимости от ее заполняемости. Чем больше автомобилей, тем больше будет стоимость часа парковки.

При максимальной загруженности стоимость парковки за 20 минут составит 100 рублей. При заполнении на 55% — 41 рубль за 20 минут. Также ведомство предложило снизить тарифы за размещение у железнодорожных станций и конечных станциях метрополитена.

Отметим, ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за неоплаченную парковку. Предполагается ведение переходного периода. Он составит 60 дней. Добавим, платные парковки в Петербурге существуют с 2015 года.

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