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06.08.18 / 17:52 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Северо-Западный филиал ВТБ в I полугодии увеличил выдачу кредитов физлицам на 40%

Общая сумма 52 млрд рублей

Фото АБН

Северо-Западный филиал ВТБ в I полугодии 2018 года увеличил выдачу кредитов физическим лицам на 40% год к году. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в понедельник.

Общая сумма составила более 52 млрд рублей. Драйверами роста стали ипотека, автокредиты и кредиты наличными, отмечают в ВТБ. Так, на 25,4 млрд рублей в регионе взяли кредитов наличными, на треть улучшив результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдачи ипотеки составил 23,6 млрд (+51%), автокредитов – более 3 млрд (+35%).

Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ в Петербурге и Ленинградской области по итогам I полугодия составил 190,5 млрд рублей. По сравнению с началом текущего года он увеличился на 11%. Портфель привлеченных средств населения превысил 348 млрд рублей. Рост с начала года составил 10%. Портфель инвестиционных продуктов клиентов увеличился на 23% – до 31 млрд рублей.

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