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06.08.18 / 14:53 Новости / Россия и мир / Экономика

«Яндекс. Такси» купит компанию «Оптеум»

В будущем планируют интегрировать программу «Оптеума» в проект «Яндекса» - Диспетчерскую

Сервис «Яндекс. Такси» купит компанию «Оптеум» — разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками. Об этом в «Яндексе» сообщили в понедельник.

Руководство «Яндекс. Такси» планирует предложить сервисы «Оптеума» всем таксопаркам- партнерам «Яндекс. Такси», чтобы они смогли пользоваться ими без дополнительной платы. После сделки команда «Оптеума» перейдет в «Яндекс. Такси», а в будущем планируется интегрировать программу «Оптеума» в аналогичный проект «Яндекса» — Диспетчерскую.

Отметим, сервисы «Оптеума» работают с 2012 года. Их используют около 200 российских и зарубежных таксопарков. Сервисы «Оптеума» помогают рассчитывать зарплаты и вознаграждения для водителей, оптимизировать их работу на линии, автоматизировать аренду машин и составлять финансовые отчеты.

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