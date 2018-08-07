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07.08.18 / 18:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проводят обыски у крупного дорожного подрядчика – СМИ

Ремонтировал Ярославский проспект, проводил капремонт набережной Сестры

ремонт дорог

Фото АБН

В Петербурге проходят обыски у крупного подрядчика на строительстве и ремонте дорог, компании «А-Проект». Обыски проводят во вторник, пишет «Фонтанка».

Сотрудники Следственного управления УМВД Центрального района Петербурга, а также Службы экономической безопасности УФСБ пришли с обыском в бизнес-центр «Антарес» на улице Савушкина, 83. Как указывает «Фонтанка», в офисе «А-Проект» на телефонные звонки не отвечают.

Издание также отмечает, что в мае этого года силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Следователи полагают, что некоторые петербургские компании пользовались механизмом по обналичиванию средств.

В настоящий момент по контрактам входящей в состав Смольного «Дирекции транспортного строительства» «А-Проект» ведет несколько ремонтов. Это, в частности, капремонт Ярославского проспекта. Также компания проводила ремонт набережной реки Сестры, делала транспортную развязку на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных, а также транспортную развязку проспекта Обуховской Обороны и набережной Обводного канала (совместно с компанией «Орион плюс»).

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