В Петербурге на месяц закрыли траволаторы станции метро «Беговая»

Траволаторы на станции метро «Беговая» в Петербурге закрыли для ремонта на месяц. Об этом во вторник сообщают очевидцы в социальных сетях.
У траволаторов появились информационные щиты, из которых следует, что реконструкция продлится до 7 сентября. Руководителем работ выступит ЗАО СМУ-9 «Метрострой».
Напомним, станция метро «Беговая» открылась в конце мая. Пассажиры сразу после открытия пожаловались на сырость и протекающую воду внутри станции. Аналогичные жалобы были и в июле.
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