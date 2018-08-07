В Петербурге на месяц закрыли траволаторы станции метро «Беговая» Через 2,5 месяца после открытия станции

Траволаторы на станции метро «Беговая» в Петербурге закрыли для ремонта на месяц. Об этом во вторник сообщают очевидцы в социальных сетях.

У траволаторов появились информационные щиты, из которых следует, что реконструкция продлится до 7 сентября. Руководителем работ выступит ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

Напомним, станция метро «Беговая» открылась в конце мая. Пассажиры сразу после открытия пожаловались на сырость и протекающую воду внутри станции. Аналогичные жалобы были и в июле.