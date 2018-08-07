В администрации Ленобласти появился новый комитет На должность председателя назначили Сергея Колодочку

В правительстве Ленобласти появился комитет специальных программ. Об этом сообщили во вторник власти региона.

На должность председателя комитета назначили Сергея Колодочку. До образования нового ведомства Колодочка был главой управления специальной документальной связи и защиты гостайны Ленобласти.

Отметим, управление, которое ранее возглавлял Колодочка, теперь включено в состав нового комитета. Соответствующее постановление правительство выдало в июле. Также в комитет вошло мобилизационное управление. Структуры объединили в комитет для повышения эффективности работы и сокращения управленческих расходов.