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08.08.18 / 18:38 Новости / Россия и мир

Минтранс назвал оптимальные цены парковки в Москве и Петербурге

Базовый тариф при загруженной парковке должен быть выше и наоборот

Фото flickr.com

Министерство транспорта представило рекомендации по расчету платы за парковку в Москве и Петербурге. На цену будут влиять такие факторы как заполняемость, время дня и продолжительность парковки, следует из опубликованного ведомством документа.  

Согласно рекомендациям ведомства, базовый тариф должен быть таким, чтобы парковка не заполнялась более чем на 50% в городах федерального значения. Поэтому при полной загрузке парковки максимальный размер платы должен составлять 138 рублей в час для Москвы и 106 рублей в час для Петербурга. А при низкой заполняемости плата стоимость должна составить 25 рублей для Москвы и 18 рублей для Петербурга. Кроме заполняемости, на цену могут влиять такие факторы, как время дня, место размещения, продолжительность парковки и другие. В настоящее время максимальная стоимость парковки в Москве составляет 200 рублей в час.

Добавим, ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за неоплаченную парковку. Документ предполагает переходный период к новой системе сроком в два месяца. До настоящего времени водители, которые несвоевременно оплачивали парковку, не подвергались санкциям.

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