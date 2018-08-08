Минтранс назвал оптимальные цены парковки в Москве и Петербурге Базовый тариф при загруженной парковке должен быть выше и наоборот

Министерство транспорта представило рекомендации по расчету платы за парковку в Москве и Петербурге. На цену будут влиять такие факторы как заполняемость, время дня и продолжительность парковки, следует из опубликованного ведомством документа.

Согласно рекомендациям ведомства, базовый тариф должен быть таким, чтобы парковка не заполнялась более чем на 50% в городах федерального значения. Поэтому при полной загрузке парковки максимальный размер платы должен составлять 138 рублей в час для Москвы и 106 рублей в час для Петербурга. А при низкой заполняемости плата стоимость должна составить 25 рублей для Москвы и 18 рублей для Петербурга. Кроме заполняемости, на цену могут влиять такие факторы, как время дня, место размещения, продолжительность парковки и другие. В настоящее время максимальная стоимость парковки в Москве составляет 200 рублей в час.

Добавим, ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за неоплаченную парковку. Документ предполагает переходный период к новой системе сроком в два месяца. До настоящего времени водители, которые несвоевременно оплачивали парковку, не подвергались санкциям.