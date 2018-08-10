Центробанк обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей Банк лишили лицензии в июле

Центробанк обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Хищения обнаружила временная администрация, когда проводила обследование финансового состояния банка. Администрация установила, что должностные лица проводили операции с признаками хищения денег и других материальных ценностей.

Регулятор передал полученные данные в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Они должны будут принять соответствующие решения по полученной информации.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Таатта» в июле текущего года. Регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию. ЦБ заявил, что сотрудники банка совершили уголовное наказуемые действия. Ранее кредитная организация попала под санкции США.