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10.08.18 / 19:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей

Банк лишили лицензии в июле

Фото АБН

Центробанк обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Хищения обнаружила временная администрация, когда проводила обследование финансового состояния банка. Администрация установила, что должностные лица проводили операции с признаками хищения денег и других материальных ценностей.

Регулятор передал полученные данные в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Они должны будут принять соответствующие решения по полученной информации.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Таатта» в июле текущего года. Регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию. ЦБ заявил, что сотрудники банка совершили уголовное наказуемые действия. Ранее кредитная организация попала под санкции США.

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