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12.08.18 / 11:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдут мероприятия в память о гибели моряков на подлодке «Курск»

В том числе на Серафимовском кладбище, где похоронены подводники

В Петербурге в годовщину гибели подлодки «Курск» пройдут памятные мероприятия. Об этом в воскресенье сообщили в петербургском Клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

В полдень в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужат панихиду «по воинам, в море погибшим». В 14:00 на Серафимовском кладбище начнется заупокойная литургия у мемориала АПЛ «Курск».

Напомним, атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Причиной катастрофы власти назвали взрыв торпеды в одном из отсеков. В результате погиб весь экипаж – 118 человек. На Серафимовском мемориальном кладбище похоронены 32 из них.

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