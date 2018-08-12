В Петербурге пройдут мероприятия в память о гибели моряков на подлодке «Курск» В том числе на Серафимовском кладбище, где похоронены подводники

В Петербурге в годовщину гибели подлодки «Курск» пройдут памятные мероприятия. Об этом в воскресенье сообщили в петербургском Клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

В полдень в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужат панихиду «по воинам, в море погибшим». В 14:00 на Серафимовском кладбище начнется заупокойная литургия у мемориала АПЛ «Курск».

Напомним, атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Причиной катастрофы власти назвали взрыв торпеды в одном из отсеков. В результате погиб весь экипаж – 118 человек. На Серафимовском мемориальном кладбище похоронены 32 из них.