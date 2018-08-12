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12.08.18 / 15:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов заявил о ненадежности расчетов в долларах

И предложил перейти на национальную валюту

Коллаж АБН

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что расчеты в долларах ненадежны для мировой экономики. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что Россия уменьшила вложения в американские гособлигации, так как доллар стал более рисковым инструментом для расчетов. Кроме того, министр финансов допустил переход на нацвалюты при торговле нефтью.

Россия не собирается закрывать американские компании в России, подчеркнул Силуанов. «Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что США готовят новый пакет антироссийских санкций. Они направлены против деятельности банков с российским госучастием. На фоне этих сообщений курс доллара на Московской бирже вырос до 67 рублей. Кроме того, на резкий рост доллара повлияла девальвация турецкой лиры. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в нацвалютах при торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной.

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