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12.08.18 / 18:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге освятили восстановленный храм в Полюстрово

Церковь во имя святого мученика Пантелеймона

Фото assembly.spb.ru

В Петербурге освятили восстановленный храм в Калининском районе. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

На богослужении присутствовали спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор города Игорь Албин и другие представители администрации Петербурга. После богослужения за участие в восстановлении Пантелеймоновской церкви серебряные медали Святого апостола Петра получили меценат, управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов и депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Напомним, церковь в Полюстрово на Свердловской набережной, 38 была основана в 1899-1901 годах. Она работала при Елизаветинской общине сестер милосердия. Церковь закрыта в 1923 году и передана заводу «Промет», в 1940 передана больнице имени Либкнехта. Восстановление лишенной глав церкви продолжалось с 2014 года.

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