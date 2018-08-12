В Петербурге освятили восстановленный храм в Полюстрово Церковь во имя святого мученика Пантелеймона

В Петербурге освятили восстановленный храм в Калининском районе. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

На богослужении присутствовали спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор города Игорь Албин и другие представители администрации Петербурга. После богослужения за участие в восстановлении Пантелеймоновской церкви серебряные медали Святого апостола Петра получили меценат, управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов и депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Напомним, церковь в Полюстрово на Свердловской набережной, 38 была основана в 1899-1901 годах. Она работала при Елизаветинской общине сестер милосердия. Церковь закрыта в 1923 году и передана заводу «Промет», в 1940 передана больнице имени Либкнехта. Восстановление лишенной глав церкви продолжалось с 2014 года.