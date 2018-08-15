В одном из вузов Челябинска прошли обыски В рамках расследования уголовного дела о хищении денег в профкоме

В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники пишут в среду местные СМИ.

Издание Znak.com передает, что силовики потребовали документы и отчетности с 2016 года. По данным источника, допросов не было. Факт проведения обысков изданию подтвердили в профсоюзе работников образования и науки. По данным главы областного профсоюза, обыски прошли в студенческом профкоме. Правоохранительные органы подозревают, что профком допустил крупную растрату и присвоение средств.

Как передает портал «Челябинск сегодня», в ГУ МВД обыски комментировать не стали. В ректорате Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета косвенно подтвердили, что следственные действия велись в профкоме, но комментировать их отказались.

Отметим, издание «Новый день» указывает, что в течение последних нескольких лет вуз находится в кризисе. Он начался с того, что Южно-Уральский гуманитарно-педагогический университет отказался присоединиться к Челябинскому госуниверситету, чтобы создать опорный вуз в регионе. Самостоятельно вузам не удалось получить статус опорного. Кроме того, с прошлого года в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете нет ректора. Выборы ректора также не назначены, пишет «Челябинск сегодня».