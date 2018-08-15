Все новости

15.08.18 / 13:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительство Ленобласти создала фонд поддержки предпринимателей и промышленности

Распоряжение подписал губернатор

Коллаж АБН

Правительство Ленинградской области создала фонд поддержки предпринимателей и промышленности. Об этом ведомство сообщило в среду.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Учредители фонда – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, а также комитет развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Фонд будет помогать развитию импортозамещающих и инновационных проектов. Также в обязанности фонда входит координация работы организаций поддержки среднего и малого бизнеса.

Региональный фонд будет сотрудничать с федеральным Фондом поддержки промышленности. Это поможет привлечь льготные кредиты и софинанансирование в соотношении 70% на 30%, считают в правительстве Ленобласти.

Добавим, в сентябре в регионе пройдет Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». Он состоится 24-25 сентября. В текущем году форум проведут в четвертый раз. Главной темой 2018 года назвали реализация нацпроекта по развитию предпринимательства.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.