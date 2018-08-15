Правительство Ленобласти создала фонд поддержки предпринимателей и промышленности Распоряжение подписал губернатор

Правительство Ленинградской области создала фонд поддержки предпринимателей и промышленности. Об этом ведомство сообщило в среду.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Учредители фонда – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, а также комитет развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Фонд будет помогать развитию импортозамещающих и инновационных проектов. Также в обязанности фонда входит координация работы организаций поддержки среднего и малого бизнеса.

Региональный фонд будет сотрудничать с федеральным Фондом поддержки промышленности. Это поможет привлечь льготные кредиты и софинанансирование в соотношении 70% на 30%, считают в правительстве Ленобласти.

Добавим, в сентябре в регионе пройдет Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». Он состоится 24-25 сентября. В текущем году форум проведут в четвертый раз. Главной темой 2018 года назвали реализация нацпроекта по развитию предпринимательства.