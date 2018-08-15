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15.08.18 / 19:31 Новости / Россия и мир / Финансы

Самым дорогим российским брендом по версии Brand Finance стал Сбербанк

На втором месте «Газпром»

Самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance стал Сбербанк. Рейтинг опубликован в среду.

Brand Finance отмечает, что ценность рейтинга Сбербанка выросла на 18% до 670,4 млрд рублей. По мнению аналитиков компании, рост возник из-за того, что Сбербанк получил хорошие результаты на внутреннем рынке.

На втором месте с ростом на 5%оказался «Газпром» с оценкой в 320,8 млрд рублей. На третьем – «Лукойл». Далее идут «Роснефть», РЖД, «Магнит», ВТБ, МТС, «Татнефть» и «Пятерочка».

Отметим, в прошлом году Сбербанк также занял первое место рейтинга. При этом в мировом списке от Brand Finance российский госбанк занимает только 129 позицию. В том списке на первом месте находится Amazon.

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