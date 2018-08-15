СМИ: Два крупнейших инвестора Tesla сократили доли в компании более чем на 20% Причем до сообщения Маска о делистинге

Два крупнейших инвестора Tesla, холдинги Fidelity Investments и T.Rowe Price Group, сократили доли в компании более чем на 20%. Об этом в среду пишет Bloomberg.

Холдинги продали часть принадлежавших им акций еще до того, как Илон Маск объявил о потенциальном делистинге Tesla. Bloomberg пишет, что инвесторы снизили доли еще во II квартале 2018 года.

Так, T.Rowe Price Group сократил вложения в Tesla на 3,67 млн акций до 11,9 млн акций. Сокращение составляет 23,7%.

Фонды, принадлежащие Fidelity, избавились от 3 млн акций и сократили долю до 11,2 млн акций. Сокращение составило 21,1%.

Напомним, Илон Маск объявил о намерении сделать Tesla частной компанией на прошлой неделе. Это произойдет в случае, если цены на акции Tesla дорастут до отметки $420 за акцию. В настоящий момент одна ценная бумага компании торгуется на бирже по $347. Кроме того, в начале этой недели стало известно, что профинансировать делистинг может суверенный фонд Саудовской Аравии. Недавно он приобрел 5% акций Tesla. Фонд рассматривает вложения в высокотехнологичную компанию как альтернативу вложениям в нефть.