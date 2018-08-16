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16.08.18 / 10:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Amazon начал вести переговоры о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres

Окончательного решения не принято

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Фото csmonitor.com

Amazon начал вести переговоры о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом стало известно в четверг от источников, знакомых с ситуацией.

Сумма возможной сделки не известна. Amazon отказался комментировать информацию, передает Bloomberg. Также не предоставила комментарий компания Landmark Theatres.

Издание отметило, что эта сделка дополнит бизнес интернет-ритейлера. У Amazon уже есть киностудия, музыкальный сервис и телевизионная студия.

Также Landmark Theatres намерены купить несколько других компаний. В частности, в настоящий момент владельцы сети кинотеатров ведут переговоры и с инвестбанком Stephens.

Отметим, Landmark Theatres создана в 1974 году. Сеть включает в себя более 50 кинотеатров. Добавим, ранее Amazon сообщил о покупке онлайн-аптеки PillPack. Сумма сделки неизвестна.

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