Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2261,09; индекс РТС 1066,51

Торги на Московской бирже закрылись в четверг разнонаправлено. Индекс Мосбиржи опустился на 0,27% до 2261,09 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,07% до 1066,51 пунктов.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что внешний фон к вечеру носил позитивный характер: американский фондовый индекс S&P 500 прибавлял 0,82%, а общеевропейский STOXX 600 поднимался на 0,46%. Нигматуллин напомним, что министерство коммерции Китая раскрыло информацию о готовящейся встрече чиновников с заместителем министра финансов США относительно внешнеторговых ограничений. А 23 августа вступают в силу ранее анонсированные пошлины США против КНР. Если встреча состоится ранее этой даты и станет причиной смягчения торговых претензий, глобальные рынки отреагируют позитивно.