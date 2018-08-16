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16.08.18 / 19:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи 2261,09; индекс РТС 1066,51

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской бирже закрылись в четверг разнонаправлено. Индекс Мосбиржи опустился на 0,27% до 2261,09 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,07% до 1066,51 пунктов.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что внешний фон к вечеру носил позитивный характер: американский фондовый индекс S&P 500 прибавлял 0,82%, а общеевропейский STOXX 600 поднимался на 0,46%. Нигматуллин напомним, что министерство коммерции Китая раскрыло информацию о готовящейся встрече чиновников с заместителем министра финансов США относительно внешнеторговых ограничений. А 23 августа вступают в силу ранее анонсированные пошлины США против КНР. Если встреча состоится ранее этой даты и станет причиной смягчения торговых претензий, глобальные рынки отреагируют позитивно.

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