Все новости

16.08.18 / 16:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло рыбное производство

Из-за многочисленных нарушений

Фото АБН

Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло рыбное производство «Производственная компания Пищевик». Об этом ведомство сообщило в четверг.

Петербургский Роспотребнадзор заявил, что получил информацию от коллег из республики Саха об отравлении людей продукцией «Производственной компании Пищевик». Ведомство Петербурга решили проверить производство.

В итоге сотрудники управления установили, что организация не подала уведомление в Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Также ведомство обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, не соблюдались условия стерилизации консервов и не проводились лабораторные исследования поступающего сырья. Кроме этого, на продукции производства было указано наименование «Сайра», хотя на самом деле там содержится скумбрия.

Управление арестовало всю продукцию и сырье «Производственной компании Пищевик». Также ведомство передало все имеющиеся материалы в суд.

Напомним, в Якутии продукцией петербургского производства отравилось 13 человек. Прокуратура начала проверку по данному факту. В регионе запретили продавать консервы от «Производственной компании Пищевик». Отметим, «Производственная компания Пищевик» начала работу в апреле текущего года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.