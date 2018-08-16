Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло рыбное производство Из-за многочисленных нарушений

Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло рыбное производство «Производственная компания Пищевик». Об этом ведомство сообщило в четверг.

Петербургский Роспотребнадзор заявил, что получил информацию от коллег из республики Саха об отравлении людей продукцией «Производственной компании Пищевик». Ведомство Петербурга решили проверить производство.

В итоге сотрудники управления установили, что организация не подала уведомление в Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Также ведомство обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, не соблюдались условия стерилизации консервов и не проводились лабораторные исследования поступающего сырья. Кроме этого, на продукции производства было указано наименование «Сайра», хотя на самом деле там содержится скумбрия.

Управление арестовало всю продукцию и сырье «Производственной компании Пищевик». Также ведомство передало все имеющиеся материалы в суд.

Напомним, в Якутии продукцией петербургского производства отравилось 13 человек. Прокуратура начала проверку по данному факту. В регионе запретили продавать консервы от «Производственной компании Пищевик». Отметим, «Производственная компания Пищевик» начала работу в апреле текущего года.