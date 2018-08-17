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17.08.18 / 13:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Минстрой пообещал внести изменения в законодательство о концессиях

По словам главы Минстроя, оно не вполне совершенно

Коллаж АБН

В министерстве строительства и ЖКХ пообещали внести изменения в законодательство о концессионных соглашениях. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

Как пишет ТАСС, законопроекты планируют внести на рассмотрение парламента в осеннюю сессию. «Закон о концессионных соглашениях не вполне совершенен», — приводит слова Якушева агентство. Подробности о будущих поправках он не сообщил.

Отметим, в настоящий момент у Якушева проходит рабочая поездка по Тюменской области. Он посмотрел на новый мусоросортировочный завод в Тюмени. В регионе планируют построить еще два таких завода: в Ишиме и Тобольске, а также мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске

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