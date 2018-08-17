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17.08.18 / 14:24 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до середины октября перекроют две полосы на Вантовом мосту

До 10 октября

На Вантовом мосту в Петербурге перекроют движение на двух полосах до середины октября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом до 15 октября будут перекрыты первая и вторая полосы, а до 10 октября – третья и четвертая. Движение по свободным полосам будет ограничено в скорости до 50 км/ч.

Добавим, на участке КАД  между развязками с Московским шоссе и с Софийской улицей также перекроют две полосы движения. Первая и вторая полосы будут недоступны для проезда с 21 августа по 20 сентября

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