Задолженность по зарплате в июле в России увеличилась на 20,9% по сравнению с июнем Она составила 3,38 млрд рублей

Задолженность по зарплате в июле в России увеличилась на 20,9% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата.

Роста произошел на 573,3 млн рублей. Показатель в июле составил 3,38 млрд рублей. Ведомство отметило, что причина в отсутствии у организаций собственных средств.

По данным на 1 августа, зарплату недополучили 50,4 тыс. человек. В их числе 44% являются сотрудниками обрабатывающих производств. Еще 23% — работники сферы строительства, 8% — сельского хозяйства с охотой и лесозаготовками. Около 6% трудятся в области транспорта, а 5% — добычи полезных ископаемых.

Напомним, в декабре прошлого года задолженность по зарплате в России уменьшилась. Она сократилась на 20,4%. По данным Росстата на 1 января 2018 года, задолженность составила 2,5 млрд рублей. Добавим, ранее в пятницу были опубликованы данные о реальных располагаемых доходах жителей России в июле текущего года.