YouTube-канал «Эха Москвы» восстановлен Ранее в субботу его удалили

YouTube-канал радиостанции «Эха Москвы» восстановлен. Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.

Канал полностью восстановил свою работу. В настоящий момент у него 11,1 тыс. подписчиков.

Youtube канал Эха восстановил свою работу! Спасибо — Алексей Венедиктов (@aavst) 18 августа 2018 г.

YouTube-канал радиостанции взломали ранее в субботу. Неизвестные удалили канал. Венедиктов заявил, что у «Эха Москвы» на YouTube более 200 тыс. подписчиков.