YouTube-канал «Эха Москвы» восстановлен

YouTube-канал радиостанции «Эха Москвы» восстановлен. Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.
Канал полностью восстановил свою работу. В настоящий момент у него 11,1 тыс. подписчиков.
Youtube канал Эха восстановил свою работу! Спасибо
— Алексей Венедиктов (@aavst) 18 августа 2018 г.
YouTube-канал радиостанции взломали ранее в субботу. Неизвестные удалили канал. Венедиктов заявил, что у «Эха Москвы» на YouTube более 200 тыс. подписчиков.
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