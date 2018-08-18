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18.08.18 / 20:02 Новости / Общество / Россия и мир

YouTube-канал «Эха Москвы» восстановлен

Ранее в субботу его удалили

Эхо Москвы

Фото АБН

YouTube-канал радиостанции «Эха Москвы» восстановлен. Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.

Канал полностью восстановил свою работу. В настоящий момент у него 11,1 тыс. подписчиков.

YouTube-канал радиостанции взломали ранее в субботу. Неизвестные удалили канал. Венедиктов заявил, что у «Эха Москвы» на YouTube более 200 тыс. подписчиков.

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