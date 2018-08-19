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19.08.18 / 16:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Красивый Петербург» написал письмо в консульство Финляндии о незаконных «финских ярмарках»

Просят обратить внимание на проблему

Фото Красивый Петербург

Активисты движения «Красивый Петербург» направили письмо в консульство Финляндии, в котором рассказали, что в городе действуют незаконные однодневные ярмарки, работающие под названием «Финские ярмарки». Об этом в «Красивом Петербурге» сообщили в воскресенье.

Активисты надеются, что официальные лица обратят внимание на проблему и поспособствуют ее решению. По данным «Красивого Петербурга», «Финские ярмарки» работают также и в Москве.

Отметим, рекламу подобных ярмарок развешивают на фонарных столбах, деревьях, остановках и фасадах зданий. Надзорные органы неоднократно составляли протоколы об административных правонарушениях за незаконную рекламу таких ярмарок. Все штрафы выписывают индивидуальному предпринимателю Цветкову И.В. «Красивый Петербург» обнаружил, что на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) информация о неоплаченных штрафах ИП Цветкова И.В. содержится на 26 страницах (более 500 записей). Кроме того, по данным активистов, на ярмарке реализуется некачественный товар, а страна его изготовления – не Финляндия, а Китай.

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