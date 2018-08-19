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19.08.18 / 16:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Матвиенко считает разрыв в зарплатах женщин и мужчин «большим и несправедливым»

Призвала сокращать этот разрыв и признала, что прогресс есть

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает разрыв в зарплатах мужчин и женщин «большим и несправедливым». Таким мнением она поделилась в воскресенье.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на интервью Матвиенко журналу «Международная жизнь», спикер СовФеда видит две причины, по которым в обществе появился этот разрыв. Во-первых, на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин. Во-вторых, зарплата женщин часто бывает ниже зарплаты мужчин даже на эквивалентных позициях.

Матвиенко призвала сокращать этот разрыв. По ее словам, в настоящий момент в России средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. В 2005 году этот показатель составлял 60%, так что прогресс есть, констатирует Матвиенко.

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