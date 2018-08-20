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20.08.18 / 17:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк не закупал валюту для Минфина 16 августа

Последняя закупка была 8 августа

Центробанк не закупал валюту для Министерства финансов 16 августа. Об этом свидетельствуют данные из материалов регулятора, опубликованные в понедельник.

В четверг должна была произойти закупка на 17 августа. Это стал шестой день без покупки валюты.

Напомним, последний раз Центробанк купил валюту 8 августа с расчетом на 9 августа. Ее размер составил 8,4 млрд рублей. Минфин планировал направить на закупку иностранной валюты с 7 августа по 6 сентября 383,2 млрд рублей. Решение было изменено после анонсирования новых санкций США и падения курса рубля.

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