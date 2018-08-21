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21.08.18 / 14:30 Новости / Россия и мир

На Камчатке задержали «свидетелей Иеговы» и провели у них обыски

Мужчина и две женщины учредили запрещенную в РФ организацию в июле 2017 года в г. Елизово

В Камчатском крае задержали трех «свидетелей Иеговы» и завели на них уголовное дело по факту «организации деятельности экстремистской организации». После этого в их домах провели обыски и изъяли литературу, рукописи и другие носители информации, сообщает во вторник управление СК РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, задержанные организовали деятельность признанной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иегова» в городе Елизово. Сообщается, что мужчина и две женщины учредили запрещенную организацию в июле 2017 года.

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Отметим, всего в мире насчитывается более 8 млн адептов «Свидетелей Иеговы», которые занимаются проповеднической деятельностью, в том числе около 160-170 тыс. человек находятся в России. Деятельность организации запретили также в таких странах, как Китай, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Иран, Ирак и др.

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