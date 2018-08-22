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22.08.18 / 13:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Мантуров назвал идею Белоусова о сверхдоходах нецелесообразной

Коллеги Мантурова из других ведомств согласны с ним

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Денис МантуровГлава Минпромторга Денис Мантуров назвал нецелесообразным предложение советника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических компаний. Об этом он сообщил РБК в среду на форуме «Армия-2018».

По словам Мантурова, в идее Белоусова не учтены все параметры, которые связаны с закредитованностью предприятий под осуществляемые проекты, в том числе и инвестиционные. Коллеги Мантурова из других ведомств также считают идею нецелесообразной.

Напомним, в начале августа сообщалось о том, что Белоусов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением изъять сверхдоходы металлургических и химических предприятий. Речь идет примерно о 0,5 трлн рублей. Полученные бюджетом средства предлагалось направить на исполнение майских указов. Российский союз промышленников и предпринимателей позже заявил об угрозе дефолта для ряда компаний в случае исполнения предложенной меры. В Кремле пока не выработали решения по этому вопросу.

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