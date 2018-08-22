Полтавченко подпишет в Саппоро «дорожную карту» по сотрудничеству между Петербургом и Хоккайдо Петербургская делегация пробудет в Японии два дня

Делегация Петербурга во главе с губернатором города Георгием Полтавченко посетит японский Саппоро, где планируется подписание «дорожной карты» по сотрудничеству между Северной столицей и Хоккайдо на 2018-2022 годы. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Среди приоритетных направлений сотрудничества в пресс-службе отметили здравоохранение и фармацевтическую промышленность, переработку ТБО, создание беспилотного транспорта, туризм, культуру и другие сферы. Кроме того, в Саппоро планируется подписать меморандум об обменах между СПбГУ и Префектурным медицинским университетом Саппоро, а также соглашение о сотрудничестве между петербургской СОШ №83 и школой Sapporo Ritsumeikan.

Добавим, на ПМЭФ-2018 Полтавченко встретился с губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси. Тогда стороны договорились создать рабочую группу, которая разработает «дорожную карту» совместных проектов. Сообщалось, что руководить группой будет вице-губернатор Олег Марков.