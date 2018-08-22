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22.08.18 / 08:49 Новости / Россия и мир / Экономика

В Венесуэле зафиксировали цены на продовольствие

Фиксированные цены опубликуют в среду

инфляция венесуэла

Фото: republic.ru

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заключил соглашения с представителями 33 отраслей агропромышленности о фиксации цен на продукцию. Об этом во вторник сообщило издание Universal.

Фиксированные цены опубликует в среду министерство продовольствия. Ранее Эль-Айссами заявлял, что для нормализации экономической ситуации в стране после денежной реформы понадобится три месяца.

Напомним, в понедельник власти страны объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара. Он заменит старый боливар, который обесценился в результате гиперинфляции. С 20 августа в Венесуэле функционируют две валюты – боливар и криптовалюта «петро», которая поддерживается запасами нефти. МВФ ранее спрогнозировал, что к концу года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 млн процентов.

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