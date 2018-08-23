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23.08.18 / 21:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцев предупредили о пробках на границах в связи с возвратом отпускников

Пиковая нагрузка ожидается в период с 24 по 26 августа и с 29 по 31 августа

Фото АБН

УФСБ по Петербургу и Ленобласти предупредило об осложнениях на дорогах, граничащих с Эстонией. В конце августа люди будут массово возвращаться с отдыха, и на дорогах ожидаются пробки, сообщает служба в четверг.

По данным УФСБ, пиковая нагрузка ожидается в период с 24 по 26 августа и с 29 по 31 августа. Пограничники рекомендуют задействовать все кабины паспортного контроля для проверки документов и при необходимости организовать реверсивное движение.

Отметим, управление Погранслужбы ФСБ по Петербургу и Ленобласти регулярно предупреждает жителей города о возможных пробках в особые периоды. Так, в конце апреля – начале мая водителей также предупреждали о серьезных пробках на российско-финской и российско-эстонской границах. В эти дни пассажиропоток превышал проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза.

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