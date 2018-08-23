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23.08.18 / 16:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Немецкие инвесторы вложат 2 млн евро в производство картофеля в Ленобласти

К 2023 году на территории нескольких районов появится кластер по производству картофеля

Фото: pixabay.com

В производство семенного картофеля в Ленобласти инвестируют 2 млн евро. Соответствующее соглашение в четверг подписали представители правительства региона с немецкой компанией ООО «Солана РУС».

Инвестиционный проект позволит к 2023 году создать на территории нескольких районов, в том числе Волосовского и Кингисеппского, кластер по производству семенного картофеля. На площади около 100 га планируется производить порядка 2 тыс. тонн продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленобласти также построят две крупнейших в регионе молочные фермы. Комплексы молочного животноводства возведут в Лужском и Волховском районах. Объем производства на них составит 20 тыс. тонн в год, а общее поголовье – 5 тыс. коров. Новые фермы могут нарастить объемы молока в регионе на 4%. В их строительство вложатся племзаводы «Бугры» и «Мыслинский».

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