Медведев поручил выставить половину квот на добычу крабов на аукционы Аукционы будут электронные

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставить половину квот на добычу крабов на аукционы. Об этом стало известно в пятницу из плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики в России на 2018-2020 года.

Согласно распоряжению, аукцион должен проходить в электронной форме. Медведев назначил ответственными за это Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС. По мнению правительства, благодаря проведению аукционов на рынок добычи водных биоресурсов выйдут новые игроки.

Отметим, ранее руководитель Росбыроловства Илья Шестаков заявил, о возможном распределении квот на добычу крабов. По его мнению, это принесет бюджету около 80-200 млрд рублей. Добавим, ранее в августа ФАС возбудила дело на Росрыболовство. Причина – не одобрение заявок на вылов рыбы.