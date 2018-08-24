Ленобласть направила 5 млн рублей на поддержку социально ориентированного малого бизнеса Субсидии получит 21 предприятие

Ленинградская область направила порядка 5 млн рублей на поддержку социально ориентированных предприятий малого бизнеса. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

Для того, чтобы получить субсидию, организации должны были подать заявки. В результате, выплату в размере от 15 тыс. до 450 тыс. рублей получит 21 предприятие, отобранные конкурсной комиссией. В пресс-службе отметили, что средства можно будет потратить на аренду или ремонт помещений, благоустройство территории, покупку оборудования, участие в конкурсах и т.д.

Ранее сообщалось, что в этом году Ленобласть купит у предприятий малого бизнеса продукции на 8,5 млрд рублей. Таким образом, компании обеспечат треть государственного заказа. При этом в некоторые районах региона малые предприятия исполнят 50% госзакупок.