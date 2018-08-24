Все новости

24.08.18 / 14:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть направила 5 млн рублей на поддержку социально ориентированного малого бизнеса

Субсидии получит 21 предприятие

Ленинградская область направила порядка 5 млн рублей на поддержку социально ориентированных предприятий малого бизнеса. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

Для того, чтобы получить субсидию, организации должны были подать заявки. В результате, выплату в размере от 15 тыс. до 450 тыс. рублей получит 21 предприятие, отобранные конкурсной комиссией. В пресс-службе отметили, что средства можно будет потратить на аренду или ремонт помещений, благоустройство территории, покупку оборудования, участие в конкурсах и т.д.

Ранее сообщалось, что в этом году Ленобласть купит у предприятий малого бизнеса продукции на 8,5 млрд рублей. Таким образом, компании обеспечат треть государственного заказа. При этом в некоторые районах региона малые предприятия исполнят 50% госзакупок.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.