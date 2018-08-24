В пятницу в Петербурге будет до 25 градусов и без осадков Ветер южный

В пятницу в Петербурге будет до 25 градусов тепла и без осадков. Об этом в пятницу сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.

В субботу днем немного похолодает – до 21-23 градусов, днем пройдут кратковременные дожди и будет дуть ветер 6-11 м/с. В воскресенье днем синоптики обещают температуру до 20 градусов, кратковременные дожди и слабый ветер в 3-8 м/с. По ночам в городе будет около 15 градусов тепла.